В Китае высмеяли идею США провести «саммит демократий»

Идея США провести «саммит демократий» на фоне множества проблем, возникших в западных странах, довольно иронична. Истинной целью этого мероприятия является подавление других государств и раскол мира. Об этом заявил глава канцелярии политических исследований Центрального комитета Коммунистической партии КНР Цзян Цзиньцюань, слова которого приводит РИА Новости.

Проводить этот саммит на фоне множества демократических проблем в западных странах — прямо-таки большая ирония, — сказал он.

В августе Белый дом заявил, что президент США Джо Байден 9–10 декабря проведёт виртуальный саммит с лидерами демократических государств. Основными темами встречи станут борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека. При этом среди приглашённых нет России и Китая, зато есть Украина и Тайвань.

Ранее заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн назвал США «изобретателями дипломатии принуждения». Он отметил, что в Соединённых Штатах Америки действуют с позиции силы, проповедуя идею притеснения более слабых.