Заместитель министра иностранных дел Китая Сэ Фэн дал оценку США как «изобретателя дипломатии принуждения». Об этом сообщает ТАСС.

На переговорах в Тянцзине заместитель министра иностранных дел Китая заявил представителю госсекретаря США Уэнди Шерману, что именно США, а не кто другой, являются изобретателем, обладателем патента и прав интеллектуальной собственности на дипломатию принуждения.

Именно Соединённые Штаты широко применяют односторонние санкции, экстерриториальную юрисдикцию, а также вмешиваются во внутренние дела других стран, — сказал Сэ Фэн.

Он добавил, что США действуют с позиции силы, проповедуя идею притеснения более слабых.

Ранее Се Фэн заявил, что отношения между Китаем и США находятся в тупиковом состоянии из-за американской политики. По его мнению, в Вашингтоне должны нести ответственность за такое положение вещей. Се Фэн считает, что Вашингтон пытается восстановить чувство собственного превосходства, называя Пекин врагом.