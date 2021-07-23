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Китай объяснил, почему отношения с США находятся в тупике

09:41, 26 июля 2021
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Отношения между Китаем и США находятся в тупиковом состояния из-за американской политики. В Вашингтоне должны нести ответственность за такое положение вещей, считает заместитель иностранных дел КНР Се Фэн, сообщает «Интерфакс».

Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями, — отметил дипломат на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, которая приехала в Китай.

Сэ Фэн считает, что Вашингтон пытается восстановить чувство собственного превосходства, называя Пекин «врагом».

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что визит Шерман должен показать, что США действуют с позции силы.

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