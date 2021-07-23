Китай объяснил, почему отношения с США находятся в тупике

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила во время митинга в Нью-Йорке, что не опасается применения российских войск в Белоруссии. Об этом передаёт РИА Новости.

Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза, — сообщила Тихановская в ответ на вопрос, не опасается ли она...