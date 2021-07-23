США допустили введение новых санкций против Китая

Вашингтон допустил введение новых санкций против Пекина в случае необходимости. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщает РИА Новости.
Должно быть ясно, что мы не должны бояться заставлять Китай платить там, где он нарушает международные нормы, — цитирует его агентство.
По его словам, первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Китай 25--26 июля не будет придавать внимания ответным санкциям со стороны Пекина.
США ввели санкции в отношении семи должностных лиц Китая из-за ситуации в Гонконге.
Ранее Штаты ввели санкции против двух представителей органов власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа (Китай). Ограничительные меры наложены на главу управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэня. Вашингтон мотивирует введение санкций ситуацией с соблюдением прав человека в Синьцзяне. Против Цзюньчжэня ранее ввёл рестрикции и Европейский союз.