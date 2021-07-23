США допустили введение новых санкций против Китая

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Не менее 14 человек погибли, ещё 12 получили ранения из-за пожара в северо-восточной провинции Цзилинь в Китае. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

ЧП произошло на логистическом складе в городе Чанчунь. Пожар вспыхнул во второй половине дня на складе, расположенном на территории промышленной зоны высоких технологий, говорится в сообщении. Других деталей произошедшего пока...