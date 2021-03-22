Вашингтон ввёл санкции против властей китайского региона

https://static.news.ru/photo/91c3a7b8-8b27-11eb-bc93-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против двух представителей органов власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа (Китай).

Ограничительные меры наложены на главу управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэня. Вашингтон мотивирует введение санкций ситуацией с соблюдением прав человека в Синьцзяне. Против Цзюньчжэня ранее ввёл рестрикции и Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

22 марта ЕС ввёл санкции против китайских властей за нарушение прав человека. Под ограничения попали четыре китайских чиновника и Бюро общественной безопасности СУАР. Они причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона, заявляют власти Евросоюза. Меры против КНР были введены европейскими странами впервые за последние 30 лет.

Также под санкции ЕС попали двое представителей российских властей — заместитель главы правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Они стали фигурантами списка за преследование представителей ЛГБТ в Чечне, писал NEWS.ru.