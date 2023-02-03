В Китае указали на последствия накачки Украины оружием SCMP: западное оружие с Украины через черные рынки расползается в нестабильные регионы

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Журналист Мариам Шах в статье для газеты South China Morning Post заявила, что попадающее на Украину западное оружие продается и расползается через черные рынки в другие нестабильные регионы. Она добавила, что поставки западного вооружения в Киев могут привести к бесконечному циклу насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами. Обозреватель обратилась к странам Запада с призывом внедрить всеобъемлющие процедуры контроля над вооружениями.

Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии, — написала Шах.

Она призвала как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля.

Ранее стало известно, что Копенгаген на безвозмездной основе передаст Украине 19 гаубиц Caesar, стоящих на вооружении Дании. Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что решение о передаче артиллерийских установок Киеву было утверждено 19 января в ходе заседания Совета по внешней политике.