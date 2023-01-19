Минобороны Дании передаст Украине гаубицы Caesar

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Копенгаген на безвозмездной основе передаст Украине 19 гаубиц Caesar, стоящих на вооружении Дании, заявил министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен. Он подчеркнул, что на место переданных Украине гаубиц придет другое вооружение и правительство занимается этим вопросом. Решение о передаче артиллерийских установок Киеву было утверждено 19 января в ходе заседания Совета по внешней политике.

Мы были в постоянном контакте с украинцами, в частности, по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы передать вооружение для борьбы за свободу Украины. Нет сомнений в том, что она нужна, даже если с системой все еще есть технические проблемы, — сказал Эллеман-Йенсен.

В датском ведомстве подчеркнули, что существует ряд технических проблем с самоходными установкам Caeser, которые придется решать в сотрудничестве с производителем (Францией) и Украиной. Киев запросил артиллерию, несмотря на эти проблемы, отметили в Минобороны Дании.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава поступит так, как считает нужным, если в ближайшее время не получит от Германии разрешение на поставки Украине танков Leopard. Он подчеркнул, что согласие Германии на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.