В Китае российский АК-47 назвали королем автоматов Автор китайского портала Baijiahao назвал российский АК-47 королем автоматов

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АК-47

Автор китайского онлайн-портала Baijiahao назвал российский АК-47 королем автоматов. По его словам, российское огнестрельное оружие обладает высокой прочностью, долговечностью и низкой ценой, что приносит ему популярность во всем мире.

Обозреватель утверждает, что автомат Калашникова можно адаптировать под ведение боя в разных условиях, будь то влажные джунгли, жаркая пустынная местность или зимний пейзаж с температурой ниже нуля градусов. По его словам, оружие будет качественно работать при любых условиях, даже если в дуло попадет песок.

Кроме того, пользователь Baijiahao отметил, что АК-47 отлично справляется с задачами ближнего боя, а от пуль, выпущенных из автомата, не спасают даже качественные бронежилеты. При этом к нему подходят не только стандартные патроны, но и бронебойные пули для поражения военной техники. По мнению автора, эти факторы делают автомат наиболее универсальным среди всех представителей огнестрельного оружия.

Эти преимущества позволили АК-47 до сих пор активно использоваться в армейском огнестрельном оружии, тем самым утвердившись в качестве короля огнестрельного оружия, — заключает обозреватель.

Ранее стало известно, что американское Минобороны разместило заказ на закупку автоматов советского производства АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или копий такого оружия. Кроме того, Пентагону нужны аксессуары для автоматов Калашникова данного типа, но цели его использования не указаны.

Интерес к АК-74 проявило командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси. Альтернативой советским автоматам могут быть румынские md.86 и немецкие MPi AK74. Американских военных также интересуют винтовки, не похожие на АК-74.