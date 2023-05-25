В Китае рассказали о худшем «кошмаре» США GT: альянс России и Китая станет величайшим геополитическим кошмаром США

Фото: Xie Huanchi / XinHua / Global Look Press

Альянс России и Китая станет величайшим геополитическим кошмаром и вызовом для США, пишет Global Times. Издание отмечает, что объединения двух стран позволит стабилизировать мировую обстановку в целом, а также сделать мир более открытым. По мнению автора статьи, Запад не сможет помешать этому. Отмечается, что западные СМИ будут делать все возможное, чтобы дискредитировать взаимоотношения двух стран.

Корень этого разделенного отношения США к России и Китаю лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов, — сказано в публикации.

В материале уточняется, что Москва и Пекин обладают взаимным доверием на высоком уровне.

В марте востоковед Алексей Маслов заявил, что Россия может компенсировать ущерб от потери западного рынка за счет Китая. По его словам, КНР может забрать себе 80% российских газа и нефти, которые ранее предназначались для Запада. Эксперт уточнил, что проект «Сила Сибири — 2» вскоре может быть финализирован — и тогда газ в Китай пойдет через Алтай и Монголию.