В Китае призвали к объединению развивающихся стран из-за санкций против РФ

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Китай призвал развивающиеся страны совместно бороться с последствиями введённых против России санкций Запада, пишет журналистка китайской газеты Global Times Ван Цзямей. Она отметила, что нынешние рестрикции ведут к росту инфляции в мире, что особо остро отражается на государствах с формирующимися экономиками.

По словам автора статьи, введение ограничений в отношении поставок российской нефти со стороны западных стран может привести к нестабильной ситуации во всей мировой экономике. Как пишет Ван Цзямей, санкции могут быть «обоюдоострым мечом» для Запада, ведь Россия является основным мировым поставщиком энергоносителей. Журналистка отметила, что нынешняя ситуация только усугубляет проблему инфляции в мире.

Кроме того, она выразила мнение, что антироссийские санкции приведут к серьёзным последствиям для глобальной экономики, особенно остро они отразятся на государствах с формирующейся экономикой. Цзямей уверена, что развивающимся странам, которые также входят в БРИКС, необходимо искать решение путём сотрудничества, им также стоит сделать шаг к созданию собственного механизма финансовой координации.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что на рынке энергоресурсов наблюдается увеличение числа новых покупателей российской нефти. Он сообщил, что особенно отмечается рост импортёров нефти из Азии. По словам вице-премьера, российские власти рассматривают дополнительные варианты для диверсификации экспорта нефти, одним из них называется проект трубопровода в Китай в рамках проекта «Восточная Сибирь — Тихий океан».