В Китае объяснили, что стоит за переговорами Си Цзиньпина и Зеленского В Китае назвали переговоры Си Цзиньпина с Зеленским частью плана мирового преобразования

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Звонок председателя КНР Си Цзиньпина украинскому президенту Владимиру Зеленскому является частью серьезного плана по преобразованию мировой политической арены, который реализуют Китай и Россия, пишет «ПолитРоссия», цитируя аналитиков китайского издания Sohu. По мнению экспертов КНР, в этой комбинации Украине отводится особая роль, поскольку решение украинского конфликта является одним из важнейших политических вопросов.

Как подчеркивается в материале, прошедшие переговоры Си Цзиньпина и Зеленского усилили миротворческий статус Китая, что позволяет Москве и Пекину приступить к реализации следующей части плана — перетягиванию на свою сторону нейтральных и ныне проамериканских стран мира. И помочь им в этом должна политика американского истеблишмента, который делает все, чтобы помешать завершению боевых действий на Украине, интересуясь только зарабатыванием денег на конфликте.

Постепенно все больше стран мира будут видеть истинное лицо Штатов и переходить на сторону миролюбивого Востока, — делают вывод китайские аналитики.

В результате увеличения числа стран этого российско-китайского лагеря произойдет геополитическая трансформация Евразии, а в перспективе — и всего мира. И чтобы сохранить свое достоинство и остаться влиятельной страной, США необходимо научиться уважать чужие интересы и изменить внешнюю политику, говорится в публикации.

Ранее востоковед Дмитрий Косырев заявил, что Си Цзиньпин своим звонком Зеленскому показал отличие КНР от стран Запада, которые не могут выработать четкую политику по украинскому кризису.