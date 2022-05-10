В Китае назвали последствия антироссийских санкций для мировой экономики

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Журналистка Ван Цзямей в своей статье для Global Times заявила, что антироссийские санкции принесут серьёзные последствия для глобальной экономики, в основном для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран. По её словам, развивающиеся страны должны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы противостоять потрясениям, вызванным действиями Запада.

Западные санкции против России останутся долгосрочным негативным фактором для мировой экономики. И ужасными последствиями этих санкций станет перестройка глобальных моделей поставок энергоносителей и торговли товарами, — сообщила Ван.

Она также обратилась к странам БРИКС с призывом создать свой собственный механизм финансовой координации.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов ранее рассказал, что отказавшись от российской нефти, Евросоюз пытается повлиять на Россию из-за ситуации на Украине. По словам эксперта, такой политический ход сделан только в ущерб экономике всех стран. Он добавил, что выгоду в этом случае получает лишь посредник. Специалист отметил, что помимо поиска более дорогой альтернативы российской нефти европейским странам придётся перестраивать инфраструктуру, а также заново отрабатывать логистику поставок.