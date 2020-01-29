https://static.news.ru/photo/8fe42162-4298-11ea-bbf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Peng/Xinhua/Global Look Press

Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, то приблизительно к 15-му числу первого месяца по лунному календарю (8 февраля. — NEWS.ru) уже можно будет увидеть отчётливые результаты, — приводит его слова ТАСС.