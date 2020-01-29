https://static.news.ru/photo/8fe42162-4298-11ea-bbf2-fa163e074e61_660.jpgФото: Wang Peng/Xinhua/Global Look Press
Распространение коронавируса в Китае пойдёт на спад только в феврале. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.
У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января, то приблизительно к 15-му числу первого месяца по лунному календарю (8 февраля. — NEWS.ru) уже можно будет увидеть отчётливые результаты, — приводит его слова ТАСС.
Количество заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч человек по всему миру. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая и информационных ведомств других стран, восемь человек заболели на Тайване, 14 — в Таиланде, восемь — в Гонконге. В КНР зарегистрировано 5974 случая заражения. 132 человека скончались.
Как сообщал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России выработало временные методические рекомендации по лечению вызываемой коронавирусом 2019-nCoV инфекции.