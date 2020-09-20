В Китае коронавирус нашли на упаковке морепродуктов из России

В Китае обнаружили следы коронавируса на замороженных морепродуктах из России. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь.
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Согласно данным администрации Чанчунь, 10 кг морепродуктов из этой поставки попали в другой город провинции Фуюй. Органы здравоохранения попросили жителей, которые могли иметь контакт с этими упаковками, обратиться в медучреждения и пройти тест на COVID-19.
Ранее власти Китая приостановили импорт мясной продукции 23 компаний из Соединённых Штатов, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран после выявления на предприятиях случаев заражения. В частности, главное таможенное управление Китая сообщило о приостановке ввоза на территорию страны мяса американской компании Tyson после того, как у её сотрудников был обнаружен коронавирус. Также был приостановлен импорт продукции мясокомбината, который входит в германский концерн Toennies. Там выявили порядка 600 инфицированных, писал NEWS.ru.
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