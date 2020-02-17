В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Также отменён масштабный рекламный тур по стране в поддержку проекта.
Как отмечает New York Post, в настоящее время из-за угрозы здоровью населения в Китае
В Китае отложены премьеры и других голливудских лент. В их числе «1917», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Маленькие женщины» и «Кролик Джоджо».
К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тысячи человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,7 тысячи инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.
Ранее NEWS.ru писал, что в Японии власти сообщили об отмене праздничных мероприятий по случаю 60-летнего юбилея императора Нарухито. Они должны были пройти 23 февраля. В Стране восходящего солнца посчитали небезопасным устраивать народные гуляния, которые могут способствовать распространению вируса нового типа.
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