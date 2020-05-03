В Киево-Печерской лавре ещё у 68 человек подтвердился COVID-19

https://static.news.ru/photo/fbac5184-8d0d-11ea-92e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: 13 Apr 2020 Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заболевших коронавирусом в Киево-Печерской лавре составляет 68 человек. Об этом сообщил украинский митрополит Павел.

В Святой обители братия более 200, как я не раз говорил, заболело 68 человек. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, два человека в настоящее время остаются в больнице, ещё двое на самоизоляции.

В стране действует общенациональный карантин. 22 апреля правительство Украины продлило его до 11 мая (карантин начался 12 марта и должен был закончиться 3 апреля, потом его продлили до 24 апреля). С 6 апреля украинцам запрещено появляться в общественных местах без масок.

Ранее NEWS.ru писал, что в обители уже скончались три насельника. В монастыре работают мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус. С 13 апреля лавра закрыта на карантин.