В Киево-Печерской лавре выявили ещё 26 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/df87600e-8158-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

С 13 апреля, когда в обители подтвердилось почти 100 диагнозов COVID-19, её закрыли на карантин. В лавре уже скончались три насельника. В монастыре работают мобильные рентгены и бригада медиков для проведения тестов на коронавирус.

В целом за сутки в Киеве подтвердились 65 новых диагнозов COVID-19, всего за время эпидемии в украинской столице выявлено 770 заболевших.

По данным на 18 апреля, на Украине выявлено 5106 случаев коронавирусной инфекции, 133 из которых закончились летальным исходом, 275 пациентов выздоровели. В стране с 17 марта действует общенациональный карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус выявили у 24 клириков Московской епархии и пяти насельников монастырей. Также COVID-19 подтверждён у 18 священников, включая служителей Высоко-Петровского и Донского монастырей и Марфо-Мариинской обители.