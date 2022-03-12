В Киеве рассказали о местонахождении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится на своём рабочем месте в Киеве, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале. Так он отреагировал на заявления украинского депутата Ильи Кивы, что украинский лидер покинул страну и находится в посольстве США в Польше.

Привет, мы с Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского. — NEWS.ru), президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте, — сказал Тимошенко.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на депутатов Рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и поехал во Львов, откуда позднее направился в Польшу. По его словам, депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к главе украинского государства во Львове.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил недовольство тем, что государства — члены Европейского союза разошлись во мнении относительно ускоренного вступления его страны в сообщество. Он выразил уверенность, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в ЕС. Кроме того, украинский лидер заявил, что ожидает от международных партнёров «уже сегодня новых санкционных решений» в отношении России.