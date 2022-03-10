Зеленский призвал ЕС быть решительнее и принять Украину в свой состав

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что государства — члены Европейского союза разошлись во мнении относительно ускоренного вступления его страны в сообщество. Он выразил уверенность в своём Telegram-канале, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в ЕС.

Как мы оцениваем принятые решения? Очень просто: требуем, чтобы решения политиков совпадали с настроением их народов. Мы же знаем их настрой, и они знают. Надо [действовать] сильнее. Это не то, чего мы ждём, — написал он.

Кроме того, украинский лидер заявил, что ожидает от международных партнёров «уже сегодня новых санкционных решений» в отношении России.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил во время саммита во Франции, что лидеры ЕС пока не могут договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Он подчеркнул, что неоднократно высказывался за принятие страны в ЕС.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что в ЕС нельзя вступить за ночь, для этого существует определённая процедура. При этом политик подчеркнул, что Евросоюз выразил солидарность с Киевом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.