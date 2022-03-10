Президент Литвы: принять в ЕС Украину пока невозможно

Лидеры ЕС пока не могут договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время внеочередного европейского саммита во Франции, передаёт ТАСС. Он напомнил, что неоднократно высказывался за принятие страны в ЕС.

Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача-максимум, но оказалось, что это сейчас невозможно. Но мы вернёмся к этому вопросу, — сообщил Науседа.

По его мнению, чтобы стать членом ЕС, важно не стремление к благосостоянию и преимуществам общего рынка, а приверженность к европейской идее, что и показывает Киев. Кроме того, президент предположил, что если бы Украина раньше стала страной ЕС, сегодняшней ситуации, возможно, удалось бы избежать.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.