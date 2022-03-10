Президент Литвы: принять в ЕС Украину пока невозможно

Лидеры ЕС пока не могут договориться о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время внеочередного европейского саммита во Франции, передаёт ТАСС. Он напомнил, что неоднократно высказывался за принятие страны в ЕС.
Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача-максимум, но оказалось, что это сейчас невозможно. Но мы вернёмся к этому вопросу, — сообщил Науседа.
По его мнению, чтобы стать членом ЕС, важно не стремление к благосостоянию и преимуществам общего рынка, а приверженность к европейской идее, что и показывает Киев. Кроме того, президент
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.