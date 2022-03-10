Макрон: вступление Украины в ЕС пока невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта, передаёт ТАСС. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий. Макрон добавил, что рассчитывает провести с российским президентом Владимиром Путиным разговор в ближайшие 48 часов.

Я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам. Но мы должны быть осторожными, — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они призвали его способствовать достижению мира на Украине. По мнению Макрона и Шольца, кризис должен быть разрешён путём переговоров.

Ранее Макрон заявил о том, что следует относиться с уважением к России и её народу, одновременно с этим нужно избежать эскалации на Украине.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия России не несут.