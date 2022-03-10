Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил ТАСС источник в кабмине Германии. По его словам, главы Франции и Германии потребовали срочного перемирия на Украине и продолжают настаивать на том, что любое решение кризиса должно последовать через переговоры.

Стороны «решили оставаться в тесном контакте друг с другом в ближайшие дни», отметил источник.

О том, что Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Подробностей разговора он при этом не привёл.

Продолжили обсуждать тему Украины, — заявил Песков.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости относиться с уважением к России и её народу, одновременно с этим сделав всё, чтобы избежать эскалации на Украине. По его словам, необходимо продолжать диалог с руководителями, даже констатируя разногласия, потому что однажды им предстоит вернуться за стол переговоров.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о попытках националистов на Украине помешать безопасной эвакуации мирных жителей. Путин и Шольц обсудили «варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей» и условились о продолжении контактов на различных уровнях.