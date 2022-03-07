Президент Франции Макрон призвал с уважением относиться к России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости относиться с уважением к России и её народу. Заявление прозвучало на предвыборном собрании главы Франции, который собрался баллотироваться на второй срок, пишет ТАСС.

Необходимо продолжать диалог с руководителями, даже констатируя разногласия, потому что однажды предстоит вернуться за стол переговоров, — сказал президент Франции на встрече с избирателями в коммуне Пуасси.

Макрон отметил, что «нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу». Одновременно с этим французский лидер призвал «сделать всё», чтобы избежать эскалации на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон проведёт телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, передаёт ТАСС. Ожидается, что разговор двух лидеров состоится 8 марта, стороны обсудят события на Украине.