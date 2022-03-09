Путин рассказал Шольцу о попытках боевиков сорвать эвакуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о попытках националистов на Украине помешать безопасной эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в целом в контекcте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбаcса Путин и Шольц обсудили «варианты политико-дипломатических уcилий, в частности, итоги третьего раунда переговоров росcийской делегации с представителями киевских властей». Лидеры уcловились о продолжении контактов на различных уровнях.

Путин ранее рассказал Шольцу о действиях России по защите населения Донбасса, а также о целях и задачах, которые РФ преследует на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Шольц, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу большого числа жертв среди мирных жителей и активных боевых действий.