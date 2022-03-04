Путин рассказал Шольцу о действиях РФ по защите населения Донбасса

Президент России Владимир Путин рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу в ходе телефонного разговора о действиях РФ по защите населения Донбасса, а также о целях и задачах, которые РФ преследует на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля. Шольц, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу большого числа жертв среди мирных жителей и активных боевых действий.

Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон. В этой связи Владимир Путин напомнил, что западные партнёры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей, — отмечается в сообщении.

Российский лидер заявил о том, что на Украину стали проникать наёмники из разных стран, в том числе из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии.

Путин сообщил канцлеру ФРГ, что западные партнёры восемь лет не реагировали на геноцид на востоке Украины. Он также отметил, что украинские радикалы используют иностранных граждан как живые щиты.

Кроме того, по сути, взяты в заложники более шести тысяч иностранных граждан, в основном студентов, которые используются радикалами в качестве живого щита. Попытки покинуть контролируемые украинскими силовиками районы пресекаются с помощью оружия, — сказал Путин.

Президент России также заявил Шольцу, что РФ готова к переговорам с украинской и любой другой стороной после выполнения всех требований Москвы — безъядерного статуса Украины, её демилитаризации, денацификации, признания юрисдикции РФ в Крыму и независимости ДНР и ЛНР.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.