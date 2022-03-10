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«В ЕС нельзя вступить за ночь»: премьер Хорватии ответил на просьбу Киева

Премьер Хорватии Пленкович прокомментировал просьбу Украины о скорейшем принятии в ЕС
05:28, 11 марта 2022
«В ЕС нельзя вступить за ночь»: премьер Хорватии ответил на просьбу Киева Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал просьбу Киева принять в членство Украину по ускоренной схеме. Политик отметил, что в ЕС нельзя вступить за ночь, пишет ТАСС.

Об этом хорватский премьер заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях неформального саммита ЕС в Версале.

Есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, совет отправляет заявку Еврокомиссии <...>. Никто не вступает в ЕС за ночь, — сказал Пленкович.

При этом политик добавил, что Евросоюз выразил Киеву солидарность и подтверждение приверженности Киева на пути в сторону Европы.

Мы согласовали очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями, которые выражают солидарность и поддержку, — отметил глава кабмина Хорватии.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, отметил, что процесс рассмотрения заявки Украины может занять месяцы или годы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.

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