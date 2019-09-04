https://static.news.ru/photo/3776708c-cf8b-11e9-ad05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины (ВСУ), экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны страны Юрий Радковец призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США.

По его мнению, это единственный способ, чтобы Украина стала «субъектом геополитики».

Украина — это морское государство. Не эта политика «москитного флота» должна быть, — заявил Радковец в ходе выступления в Киеве, трансляцию которого вёл YouTube-канал LB.ua.

Он призвал как можно скорее взять фрегаты у американцев, чтобы иметь полноценные военно-морские силы.

Ранее News.ru писал о том, что Украине нужны ракеты, способные поразить цели в России. Об этом заявил генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан.