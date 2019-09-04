Генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины (ВСУ), экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны страны Юрий Радковец призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США.
По его мнению, это единственный способ, чтобы Украина стала «субъектом геополитики».
Украина — это морское государство. Не эта политика «москитного флота» должна быть, — заявил Радковец в ходе
выступленияв Киеве, трансляцию которого вёл YouTube-канал LB.ua.
Он призвал как можно скорее взять фрегаты у американцев, чтобы иметь полноценные военно-морские силы.
Ранее News.ru писал о том, что Украине нужны ракеты, способные поразить цели в России. Об этом заявил генерал-лейтенант и ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан.