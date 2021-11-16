В Киеве предложили «натравить» на РФ британский спецназ

Украинский политолог Богдан Петренко заявил, что многие соотечественники «с эйфорией» восприняли сообщение из Британии о намерении Лондона оказать Киеву военную поддержку. Однако Украина сможет рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку, посетовал он в статье, опубликованной «Главредом».

Политолог подчеркнул , что официального подтверждения данных британских СМИ о переброске военного контингента, не последовало. Газета The Mirror ранее сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военнослужащих якобы готова к развёртыванию на Украине на случай «вторжения» России.

Если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией, — отметил политолог.

Петренко добавил, что такого количества британского спецназа не хватит для успешного противостояния Москве, кроме того, в возможность подобного сценария он не верит.

Потому что в современном мире каждый сам за себя, — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников 16 ноября заявили о нежелании быть враждебно настроенными к России, но при этом обеспокоены её «активностью» на границе с Украиной. Главы оборонных ведомств двух стран также отметили «неоспоримость» территориальной целостности Украины.