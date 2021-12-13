В Киеве ответили на слова Путина об обязательствах вернуть активы СССР

Украина считает необоснованным говорить о том, что Киев не выполнил обязательства перед Москвой о передаче зарубежных активов СССР, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко Так он прокомментировал «Укринформу» заявление президента России Владимира Путина о том, что Киев до сих пор не передал Москве заграничное имущество, оставшееся от СССР, несмотря на оплату Москвой всех внешних долгов Советского Союза.

Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза — манипуляция фактами, — заявил Николенко.

По его словам, раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору, доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

Однако в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о нулевом варианте, согласно которому Росcия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Укрaина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Николенко подчеркнул, что в то же время игнорирование российской стороной законных трeбований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, cделало невозможным ратификацию соглашения Вeрховной радой Украины.

Ранее Путин заявил, что Украина всё ещё не передала России заграничное имущество, оставшееся в наследство от СССР. При этом Россия погасила общие долги.