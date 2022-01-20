В Киеве опустели полки магазинов после слов Зеленского о войне

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне. По словам нардепа, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями. Об этом Гончаренко написал в своём Telegram-канале.

«Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди всё раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило, — заявил депутат.

Зеленский в своём обращении к украинцам призвал не верить слухам и не паниковать. По его словам, сейчас не время «нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали разговора президента России Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, который состоялся в 2008 году. Российский лидер доказывал своему американскому коллеге, что Украина — «ненастоящая страна», а русские и украинцы — один народ.

Он добавил, что это прямое доказательство того, что Путин давно готовился к вторжению на Украину. По мнению главы внешнеполитического ведомства США, независимость всех бывших советских республик находится в опасности.