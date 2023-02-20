В Киев Байдена привезли не на лафете

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время пресс-конференции в Киеве

Ясно, что «победоносная» Мюнхенская конференция была своеобразным разогревом старушки Европы перед явлением политического фронтмена Джо Байдена. Его крадущийся визит в Киев только специалистам напомнил подобные конспиративные налеты штатовских лидеров в Ирак и Афганистан с печальными последствиями для американского престижа и статуса. Для стандартного же американского избирателя, ради которого вся эта масштабная пиар-акция и была задумана, Байден, подтянутый и сосредоточенный, несмотря на объявленную бутафорскую воздушную тревогу, не стал бегать и прятаться по бетонным норам, как некоторые его европейские коллеги, а нес себя с достоинством, как и подобает властелину мира.

Так что шутки о том, что Байдена от точки до точки ради тренировки уже возят на лафете, пока остаются чем-то вроде воспоминаний о будущем. Понятно, что дедушке американской демократии были даны четкие гарантии безопасности. И все понимали, что такие гарантии мог дать только Кремль в качестве очередного жеста доброй воли. Никто не был заинтересован в очередном «сараевском выстреле».

Тем не менее для пущего эффекта героизма и самопожертвования нагнеталась атмосфера постоянной опасности в воюющей стране и строжайшей, непрозрачной для врагов конспирации. Притом сами американцы не заморачивались тем парадоксальным обстоятельством, что разрешение на визит на свою подконтрольную территорию им пришлось просить у страны, которая как бы уже проиграла.

В остальном полное déjà vu. Восхищение стойкостью украинских защитников мировой демократии, обещания поддерживать бойню максимально долго и всеми доступными средствами до последнего щирого патриота. И как главный догмат — утверждение, что «Россия ведет жестокую, несправедливую и агрессивную войну», который надо повторять всем союзникам как «Отче наш».

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве

Обратил на себя внимание, пожалуй, только относительно скромный для такого распиаренного броска через Атлантику новый пакет дополнительной помощи в пятьсот миллионов долларов, в который вошли очередные «Хаймарсы», святые «Джавелины» и тонны снарядов. Ни о дальнобойных ракетах, ни о новых истребителях речь не шла. Не исключено, что такие тонкие вопросы будут обсуждаться 7 марта на совместных заседаниях министров иностранных дел и обороны ЕС-НАТО.

Итак, Джо Байден если и не начал свою избирательную кампанию, то сделал важный жест ради глубокого тестирования американского общественного мнения, к которому в основном апеллировал через головы послушно кивавших аборигенов от Киева до Варшавы. А раз так, то и постоянные уверения в неизбежной победе украинского воинства свидетельствуют только о том, насколько будущее «деда Бидона» связано с положением на украинском фронте. Для него кровь из носа важно, чтобы к осени, когда реально начнется президентская гонка, он мог бы предъявить хоть какие-то успехи от вложенных в «укронациков» сотен миллиардов долларов.

Потому ВСУ сейчас будут гнать в наступление любой ценой, несмотря на потенциальные потери. Не тот случай, чтобы рассуждать о ценности слезы ребенка. А пока, видимо, пришло время для Зеленского наконец дать «добро» на оставление Бахмута — Артемовска, который должен был продержаться ценою горы украинских трупов до отъезда гегемона.

Так или иначе, но Байден сделал свой ход, активно ворвавшись в мировую информационную повестку. Не исключено, что теперь под влиянием его демарша вносятся последние поправки в завтрашнее послание уже нашего президента. Недаром Владимир Путин, как утверждают, будет выступать в окружении участников СВО.