Orda.kz опровергла собственное заявление о задержании племянника Назарбаева

Редакция издания Orda.kz опровергла собственное заявление о задержании в Алма-Ате племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. В СМИ отметили, что их источник ошибся. Ложная информация была удалена.

Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов задержали племянника экс-президента Казахстана Нурсултан Назарбаев Самата Абиша. Он ранее занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». По его словам, силовики Казахстана ведут бои против бандитов. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.