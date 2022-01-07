Orda.kz опровергла собственное заявление о задержании племянника Назарбаева
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:02, 07 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Редакция издания Orda.kz опровергла собственное заявление о задержании в Алма-Ате племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. В СМИ отметили, что их источник ошибся. Ложная информация была удалена.
Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов задержали племянника экс-президента Казахстана Нурсултан Назарбаев Самата Абиша. Он ранее занимал пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.
В республике введён режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». По его словам, силовики Казахстана ведут бои против бандитов. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.