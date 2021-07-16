В Катаре начались переговоры между талибами и Кабулом

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В Катаре начался очередной раунд переговоров, в которых принимают участие представители официального Кабула и боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишет Tolo news.

Во встрече участвуют председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и переговорщики «Талибана» во главе с Абдель Гани Барадаром.

По словам представителя талибов, Афганистан является домом для всех афганцев, поэтому нужно «игнорировать мелочи, если мы хотим достичь больших целей».

Он также отметил, что для процветания государства нужно создать «центральную и независимую исламскую систему», ради которой стоит оставить личные интересы и приложить усилия для дальнейшего улучшения ситуации.

Ранее власти США, Пакистана, Узбекистана и Афганистана приняли решение о запуске четырёхстороннего формата для обсуждения ситуации в Афганистане.