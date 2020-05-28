В Карачи нашли речевой самописец рухнувшего A320

https://static.news.ru/photo/ec1204ea-a0d5-11ea-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Речевой самописец нашли на месте крушения самолёта Аirbus A320 «Пакистанских международных авиалиний», который разбился в Карачи 22 мая после нескольких заходов на посадку. О его обнаружении сообщил пресс-секретарь авиакомпании.

Жертвами авиакатастрофы стали 97 человек, двум людям удалось выжить. Среди погибших оказалась известная пакистанская модель Зара Абид.

Поиски возобновились сегодня утром, и похороненный в обломках самописец был найден. Он очень поможет в расследовании, — цитирует Абдуллу Хана Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что на месте аварии были найдены бортовые самописцы самолёта. Их передали следственной комиссии. Предполагается, что расследование инцидента будет завершено в течение трёх месяцев.