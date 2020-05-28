Мир

В Карачи нашли речевой самописец рухнувшего A320

14:12, 28 мая 2020
Фото: Stringer/Global Look Press

Речевой самописец нашли на месте крушения самолёта Аirbus A320 «Пакистанских международных авиалиний», который разбился в Карачи 22 мая после нескольких заходов на посадку. О его обнаружении сообщил пресс-секретарь авиакомпании.

Жертвами авиакатастрофы стали 97 человек, двум людям удалось выжить. Среди погибших оказалась известная пакистанская модель Зара Абид.

Поиски возобновились сегодня утром, и похороненный в обломках самописец был найден. Он очень поможет в расследовании, — цитирует Абдуллу Хана Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что на месте аварии были найдены бортовые самописцы самолёта. Их передали следственной комиссии. Предполагается, что расследование инцидента будет завершено в течение трёх месяцев.

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