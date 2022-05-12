В Карабахе пропала россиянка В Карабахе пропала россиянка Ольга Санникова

Сотрудник полиции в Карабахе. Архивное фото / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Карабахе на береговой линии реки Каркар без вести пропала россиянка Ольга Санникова, пишет ТАСС. Полицейские ищут женщину совместно с бригадой спасателей уже второй день. Пока поиски не принесли результатов.

Уже два дня сотрудники полиции и спасатели проводят поисковые работы вдоль реки Каркар. Поиски пока не дали результатов, — сообщили в агентстве.

Россиянка проживает в Степанакерте. Информация о её исчезновении поступила в местные правоохранительные органы 10 мая.

Ранее управление МВД по Калининградской области сообщило о поисках 13-летней школьницы в Калининграде, которая ушла из дома и пропала. На мать девочки был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.