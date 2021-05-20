В Канаде суд признал терактом крушение украинского Boeing 737 в Иране

https://static.news.ru/photo/1074c8b6-b9fa-11eb-81df-96000091f725_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иран, сбивший Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», устроил теракт. Об этом говорится в постановлении суда канадской провинции Онтарио, сообщает телеканал Global News.

Истцы установили, что сбив [самолёт] рейса 752, ответчики (Иран. — NEWS.ru) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность, — заявил судья Эдвард Белобаба.

В постановлении указано, что атака Ирана являлась намеренной. Суд прислушался к мнению двух экспертов. По словам одного из них, власти страны знали, что воздушное судно является гражданским самолётом. Теперь члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. 11 января военные страны заявили, что по ошибке сбили пассажирский самолёт. Это произошло, когда воздушная машина пролетала рядом с военным объектом и её приняли за крылатую ракету. Зенитчик, совершивший роковую ошибку, был помещён в тюрьму. Власти страны отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО были приведены в боевую готовность. Был опубликован отчёт о произошедшем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба остался недоволен содержанием этого документа. По его словам, в нём представлены выборочные доказательства, а выводы, которые сделали эксперты, обманчивы. В частности, в документе не говорится о первопричинах трагедии. Кулеба подчеркнул, что «Иран не нашёл сил, чтобы признать свою ответственность».