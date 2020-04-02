В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

https://static.news.ru/photo/8f795f22-7500-11ea-a872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 10 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

За сутки число случаев заражения выросло на 1109, смертельных исходов стало на 22 больше. Общее число заболевших достигло 10 114, всего зафиксировано 127 летальных случаев, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лидерами по количеству заражённых в Канаде остаются провинции Квебек и Онтарио, где зафиксировано 4611 и 2793 заболевших соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что введённый карантин и самоизоляция граждан принесли первые результаты в борьбе с коронавирусом в стране. Он пояснил, что самоизоляция и карантин помогли значительно уменьшить количество заражённых.