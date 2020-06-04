В Йемене застрелили журналиста видеоагентства Ruptly

https://static.news.ru/photo/e66545ba-a671-11ea-a02d-fa163e074e61_660.jpg Набиль Хассан аль-Каити Фото: Nabil Hasan al-Quaety/facebook.com

В столице Йемена убит стрингер видеоагентства Ruptly Набиль Хассан аль-Каити. Как сообщает Telegram-канал RT, журналист был застрелен неизвестными около своего дома.

Аль-Каити снимал сюжеты для Ruptly, а также работал на другие агентства. У него остались трое детей и беременная жена. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал NEWS.ru, в январе в Ираке неизвестными был убит оператор Ruptly Сааф Гали, который активно снимал материалы на Ближнем Востоке для российских СМИ. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что сделает всё возможное для оказания помощи семье погибшего.