В Израиле оценили ситуацию вокруг «Сохнута» Представитель РЕК Гервиц: ликвидация «Сохнута» не повлияет на динамику репатриации евреев из России

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Ситуация вокруг ликвидации российского отдела международного еврейского агентства «Сохнут» не скажется на потоке репатриантов, заявил представитель Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц. Юрист обосновал свое утверждение тем, что количество заявлений о репатриации в Израиль из России после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля возросло в 25 раз. Гервиц подчеркнул, что с начала СВО более 10 тысяч россиян покинули родину, пишет РИА Новости.

В первые недели после 24 февраля мы стали свидетелями 25-кратного роста числа обращений о репатриации — в основном из Москвы. На сегодня в Израиль въехало более 10 тысяч россиян, — заявил Гервиц.

Поток захотевших получить статус репатрианта увеличился в том числе благодаря упрощенной схеме получения израильского паспорта, добавил юрист. Он отметил, что данная процедура сократилась с нескольких месяцев до пары недель. По словам Гервица, получить израильское гражданство можно буквально «в одном окне».

Прилетаете, к вам вызывают консула «Натива», который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше — основная проверка и получение документов в МВД, «Нативе» и Министерстве абсорбции. При этом все стараются делать «в одном окне», и занимает это уже не несколько месяцев, а недели, — заключил юрист.

Ранее главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. По данным Jerusalem Post, интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. В «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.