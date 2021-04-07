В Израиле изменились правила въезда для иностранцев

https://static.news.ru/photo/a4c0dec6-9842-11eb-8971-96000091f725_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Новые правила на въезд в страну для иностранных граждан начали действовать в Израиле. По данным пресс-службы Министерства туризма страны, границы открыты для граждан или постоянных жителей, находящихся за рубежом и имеющих родственников первой степени в Израиле. У них есть право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства.

Попасть в страну можно и иностранцам вместе с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле.

При этом всем гражданам других государств необходимо предоставить документы о вакцинации или перенесённом коронавирус (кроме младенцев от года). Родство будет подтверждаться при помощи проверки реестра населения.

Правило о том, что иностранцы могут посетить страну только после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции или Министерства иностранных дел, а также при наличии теста ПЦР, сделанного не более чем за 72 часа до вылета, продолжает действовать. При этом по прибытии потребуется предъявить медицинскую страховку, в том числе включающую лечение от COVID-19, и соблюдать самоизоляцию.

По данным Минздрава Израиля от 7 апреля 2021 года, полностью вакцинированы более 53% населения страны и около 73% взрослых (старше 16 лет). С точки зрения эпидемиологической обстановки большая часть населённых пунктов в стране считаются «зелёными», —отметил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

По его словам, Израиль продолжает удерживать лидерскую позицию по темпам вакцинации, что позволит в ближайшее время начать принимать туристов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, туристы, пребывающие на Кипре, должны перед выходом из отелей отправить СМС на специальный номер либо заполнить специальный бланк. Только так они смогут выйти на улицу. Туристам и жителям острова разрешено совершать по два выхода из дома в будние дни и три — в выходные.