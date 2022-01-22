В Испании заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в данный момент не рассматривается, заявил в интервью газете Mundo министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Следовало бы спросить Швецию и Финляндию об этом (вступлении в НАТО. — NEWS.ru), — сказал глава внешнеполитического ведомства.

На уточняющий вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс Альбарес заявил, что «в настоящий момент такой сценарий не рассматривается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к вступлению в НАТО. По его мнению, уровень украинской армии и специалистов совпадает с требованиями Альянса. Он также добавил, что без Киева «крепкого ЕС не будет».

В Кремле предупредили, что Россия примет контрмеры в случае, если Украина войдёт в состав НАТО. Через союз с Украиной Альянс приблизит военную инфраструктуру к границам России, и это вынудит Москву направить усилия на обеспечение безопасности страны.