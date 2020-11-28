В Иране заявили о связи между убийством учёного и взрывом в Натанзе

https://static.news.ru/photo/b8655630-3192-11eb-bd7d-fa163e074e61_660.jpg Бехруз Камальванди Фото: MeysamRez/twitter.com

Взрыв на ядерном объекте в Натанзе и убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде являются результатом деятельности одной структуры. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима, — приводит агентство ILNA слова представителя организации.

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Ранее стало известно, что Фахризаде оказался причастным к разработке баллистических ракет. Имя учёного также связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

Как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани заявил о виновности Израиля в гибели иранского учёного. Он подчеркнул, что убийство Фахризаде, которого он назвал мучеником, демонстрирует отчаяние врагов Ирана и глубину их ненависти.