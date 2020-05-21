В Иране назвали бесполезными новые санкции США

https://static.news.ru/photo/e0c5c8a2-9b34-11ea-a0e5-fa163e074e61_660.jpgФото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press
Вашингтон пошёл на новые санкции против Тегерана из-за провала всех предыдущих инициатив, однако эти меры являются бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Бесполезные, повторяющиеся и слепые санкции режима в США против министра внутренних дел, командующего силами правопорядка и других чиновников нашей страны показывают слабость, отчаяние и растерянность американского режима, — приводит его слова РИА Новости.
Мусави подчеркнул, что США нужно призвать к ответу за санкции, поскольку они являются вопиющим нарушением резолюции СБ ООН 2231.
Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство финансов Соединённых Штатов ввело новые санкции против Ирана. Под ограничения попали девять граждан страны и три компании. Они связаны с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний государства. Среди попавших под санкции юридических лиц две тегеранские тюрьмы и Фонд сотрудничества правоохранительных сил Ирана.