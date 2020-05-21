В Иране назвали бесполезными новые санкции США

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Китайские власти выразили недовольство и протест на высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о защите прав человека в Гонконге. МИД КНР в связи с этим распространил заявление в специальном административном районе.

В документе говорится, что американские политики без каких-либо доводов усиливают давление, «оправдывая действия радикально настроенных лиц», которые выступают против Китая. Мы выражаем решительный протест в связи с очередными обвинениями, которые...