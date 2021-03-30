В Индонезии обнаружили речевой самописец разбившегося в январе Boeing 737

https://static.news.ru/photo/538470b0-ba33-11ea-9074-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

В Индонезии обнаружен голосовой самописец лайнера Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря в январе 2021 года. Об этом заявили в министерстве транспорта страны, передаёт агентство Reuters.

По данным агентства, пресс-конференция по поводу находки состоится 31 марта в 11:00 по местному времени (07:00 по Москве). При этом представитель министерств азаранее не стал давать комментарии по поводу состояния обнаруженного устройства.

Трагедия произошла 9 января. Boeing 737-524 вылетел из Джакарты в Пантианак и через несколько минут после взлёта рухнул в море в районе архипелага Серибу. на борту находились 62 человека. По данным экстренных служб, никаких аварийных сигналов перед катастрофой лайнер не посылал.

По данным портала FlightRadar, первые несколько минут после взлёта самолёт набирал высоту до 3,3 тысячи метров, а затем снизился на 3 тысячи метров.

Ранее стало известно, что лайнер Boeing-737, следовавший из Москвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Самолёт приземлился успешно. Об этом писал NEWS.ru.