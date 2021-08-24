В Индии испугались «неудержимых» российских ракет

Россия бросила вызов Западу, начав создание оружия, от которого нет защиты. Об этом пишет индийское издание EurAsian Times.

Ранее Минобороны РФ подписало контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал». Носителями представленного вооружения, как отмечается, могут стать и другие российские самолёты. Эти ракеты аналитики индийского издания считают «неудержимыми» и вызывающими испуг.

Их невозможно остановить. Эти смертоносные ракеты не сумеет перехватить ни одна действующая в мире система ПВО, — отмечается в материале.

По мнению экспертов, создание таких ракет связано со стремлением России обеспечить полное доминирование в воздухе.

Оценку российским ракетам также дали и американские аналитики. Они считают, что Россия нацелена и дальше демонстрировать свои успехи в создании новых систем ракетного вооружения. По данным издания, российские власти вкладывают в разработку новых видов вооружения большие суммы. Многие плоды изысканий военных конструкторов уже приняты на вооружение после государственных испытаний. Среди них баллистическая ракета воздушного базирования «Кинжал» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».