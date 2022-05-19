В Херсоне украинские силовики прятали оружие в домах мирных жителей Жительница Херсона рассказала об украинских силовиках, спрятавших оружие в её доме

Фото mvs.gov.ua

Сотрудники украинской полиции перед бегством из Херсона прятали стрелковое оружие и боеприпасы в домах обычных граждан, рассказала РИА Новости одна из жительниц города, у которой изъяли несколько единиц стрелкового оружия и пулемёт. По её словам, это оружие оставили двое мужчин, которые ночевали в её доме по просьбе знакомой.

Пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят, у нас железяки. А там два больших автомата. Я говорю, зачем мне надо, у меня дети, — рассказала женщина.

Днём позже один из мужчин приехал и попросил оставить на чердаке коробку, в которой оказались два комплекта полицейской формы и бронежилеты. После этого они заявили, что намерены уехать, и исчезли. Оружие женщина передала российским силовикам, которые изъяли его в максимально корректной форме и не предъявили никаких обвинений. Однако женщина опасается действий со стороны украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что украинские военные выгнали мирных жителей из здания поликлиники, расположенной в городе Краматорск Донецкой Народной Республики. На подступах к зданию бойцы ВСУ развернули блокпосты и оборудовали точки для ведения огня, причём гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медучреждение. А рядом со зданием клинической больницы под Одессой разместили бронетехнику и орудия.