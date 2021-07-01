В Гватемале опровергли заявления о возврате аванса за «Спутник V»

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес опровергла информацию о требовании вернуть аванс за вакцину «Спутник V», которую сама же день назад предоставила местным конгрессменам. Чиновница заявила, что с российской стороной идут переговоры о пересмотре условий контракта на поставку вакцины, которые не подразумевают возврата средств, сообщает издание Prensa Libre.

Есть письмо о пересмотре положений контракта, в настоящий момент речи о возврате средств не идёт, — отметила Флорес.

Её слова подтвердил министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, присутствовавший на встрече с конгрессменами. По его словам, власти страны хотят пересмотреть контракт, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт».

Ранее стало известно, что власти Гватемалы обратились к России по поводу возврата средств, выплаченных за вакцину «Спутник V». Об этом заявила глава Минздрава Амелия Флорес. По её словам, к такому шагу их подтолкнули недостаточные объёмы поставок препарата против коронавируса. Она добавила, что соответствующее письмо Минздрав направил в Российский фонд прямых инвестиций.