В грузинском Поти для дезинфекции денег применяют утюг

В грузинском городе Поти при входе на аграрный рынок нужно сдать все деньги для санобработки.
Денежные средства отдаются специальному человеку, который обрабатывает их. Железные монеты он обрабатывает антисептической жидкостью, а бумажные купюры гладит утюгом и возвращает владельцу.
Директор рынка Нодар Корсанти заявил грузинскому Первому каналу, что при входе граждане придерживаются социальной дистанции, им раздают перчатки.
При покупке продукта реализаторы возвращают посетителям деньги, которые обработаны специальным дезинфекционным средством, — сообщил Корсанти.
NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения коронавируса Минздрав Грузии рекомендовал отказаться от наличных средств. В стране считают, что применение таких мер может снизить риски. В ведомстве также призвали финансовые учреждения, банки обеспечить во всех своих филиалах специальные места, где люди смогут обрабатывать руки после контакта с наличными средствами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен