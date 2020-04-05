В грузинском Поти для дезинфекции денег применяют утюг

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Житель французского Перпиньяна во время карантина отправился пешком через Пиренеи в Испанию, чтобы купить там сигареты. В итоге он заблудился, упал в горный поток, запутался в кустах ежевики и вызвал помощь.

Об этом сообщает RTBF. Чтобы спасти курильщика, власти задействовали вертолёт. Мужчину нашли «истощённым и дрожащим от холода» недалеко от границы, рассказали в полиции. Теперь он заплатит штраф в €135 за...