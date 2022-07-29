В Грузии разбился вертолет Ми-8 во время поисковой операции

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Вертолет Ми-8

В Грузии разбился вертолет Ми-8 Министерства внутренних дел страны, передает Telegram-канал Baza. Воздушное судно было поднято для поиска пропавших парапланеристов неподалеку от курорта Гудаури. В Сети опубликовано видео крушения.

По предварительной информации, на борту летательного средства находилось пять человек, их судьба на данный момент неизвестна. По информации источников, на борту кроме экипажа могли находиться спасатели и медики.

В июле неподалеку от города Гатчина Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, на его борту находились три человека, все выжили. Позже в Сети опубликовали видео крушения.

В результате крушения вертолета Robinson на Камчатке погибли три человека. Воздушное судно обнаружили в районе вулканического массива Большой Семячик. Утром 17 июля спасатели на Камчатке обнаружили сгоревшие обломки вертолета Robinson, поиски которого велись около суток. Вертолет выполнял частный рейс, группа не регистрировалась в качестве туристов.