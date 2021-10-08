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В Грузии рассказали, как Саакашвили проник в страну

01:06, 10 октября 2021
В Грузии рассказали, как Саакашвили проник в страну Михаил Саакашвили Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну незаконно, прибыв с Украины на пароме «Вильнюс» в порт Поти. По пути в Тбилиси политик побывал в городах Абаша, Батуми и Кутаиси, сообщает телекомпания «Мтавари архи».

Паромом управлял ещё один фигурант дела Эльгуджа Цомая. При пересечении границы он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Там политик провёл почти 48 часов.

По данным телеканала, в правительстве Грузии не знали о появлении Саакашвили на территории страны, а следователи взялись за работу лишь, когда он выложил ролик, снятый в Батуми.

Ранее стало известно, что Саакашвили вернулся на родину паромом Одесса — Поти, после чего сограждане «впихнули его в трейлер» и увезли в Батуми. Об этом рассказал соратник политика и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Сведения он получил от адвокатов и депутатов парламента Грузии, которые посещают Саакашвили в тюрьме.

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